Патриарх Кирилл: Россия существует, пока в народе жива вера

СЕЛО ВЕЛИКОРЕЦКОЕ (Кировская область), 6 июн — РИА Новости. Антон Скрипунов. Россия существует благодаря вере ее народа, заявил патриарх Кирилл участникам Великорецкого крестного хода.

"Если и существует Россия, Русь Святая, прошедшая через самые страшные испытания в течение всей своей истории, то мы верим в первую очередь потому, что народ возносит к Богу молитву о своей стране. И этой молитвой и силой веры сильна Русь, силен народ и наш", — сказал предстоятель Русской церкви.

Великорецкий крестный ход, как отметил патриарх, является той самой демонстрацией силы веры народа. Он поблагодарил верующих за то, что они сохранили традицию его ежегодного проведения, несмотря на все препятствия.

"Если будем молиться, трудиться, преодолеем все распри и разделения, то никто никогда не сможет нанести народу нашему и стране нашей сколь-нибудь существенный ущерб", — убежден патриарх.

Всероссийский Великорецкий крестный ходе — старейший и один из самых массовых в России проходит ежегодно с 3 по 8 июня, а основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в храмах Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря села Великорецкое.

Шестого июня, в день празднования явления Великорецкой иконы святителя Николая Чудотворца, патриарх Кирилл совершил литургию и водосвятный молебен на берегу реки Великой, на месте обретения чудотворного образа.

Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой, отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, позже — Кировом. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещён в 1930-х годах и официально восстановлен в 1989 году.