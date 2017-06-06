За финансирование храма УПЦ на горсовет Одессы завели дело о захвате власти

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье о захвате государственной власти из-за финансирования горсоветом Одессы храма, принадлежащему Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил во вторник внефракционный депутат Виталий Куприй со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

"СБУ открыла уголовное производство за поддержку Одесским горсоветом Московского патриархата", — написал Куприй на своей странице в Facebook во вторник.

Также депутат разместил фото ответа главы СБУ Василия Грицака, где указано, что дело завели по статье 110-2 "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Он также сообщил, что еще в 2016 году был выявлен факт скрытого финансирования церкви Московского патриархата на сумму 2,2 миллиона гривен (более 80 тысяч доллар по курсу Нацбанка) в год, "которое якобы идет на финансирование памятника архитектуры — Спасо-Преображенского собора".

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.