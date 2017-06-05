Российские духовные лидеры встретятся с главами сирийских религиозных общин

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские духовные лидеры встретятся с главами сирийских и ливанских религиозных общин — в Ливане или в самой Сирии — с целью консолидации усилий в плане помощи страдающему от боевых действий сирийскому населению, сообщил в понедельник секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

"На ближайшую перспективу планируется, по возможности, проведение круглого стола либо в Сирии, либо в Ливане, — скорее всего, в Ливане, поскольку это организационно проще устроить, — с представителями сирийских и ливанских религиозных общин, чтобы понять, какие наиболее актуальные нужды у сирийского населения сегодня существуют", — сказал Игумнов на пресс-конференции.

Представители религиозных конфессий РФ в понедельник также объявили о том, что на конец июня запланирована отправка первой партии гуманитарной помощи в Сирию, собранной различными религиозными общинами страны. В основном, это будут продукты питания и медикаменты.

Как уточнил Игумнов РИА Новости, круглый стол, "скорее всего, пройдет в те сроки, в которые будет раздаваться сама помощь, — где-то в конце июня". В качестве наиболее вероятного места проведения сейчас рассматривается Бейрут.

"Но это (проведение круглого стола — ред.) зависит от многих факторов, потому что нужно будет там, на месте, собрать представителей конфессий, которые проживают как в Сирии, так и в Ливане. Мы хотим, чтобы в круглом столе участвовали, в том числе, главы тех религиозных общин, которые наиболее пострадали, которые проживают в регионах, где сейчас идут боевые действия, в том числе в долине реки Хабур", — сказал Игумнов.

По его словам, с российской стороны во встрече примут участие религиозные деятели — представители рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, созданной весной этого года при комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. "Это будет такой некий формат консультаций нашей рабочей группы с сирийскими общинами для того, чтобы скоординировать нашу работу с ними", — заключил представитель ОВЦС.

Глава региональной делегации в России, Белоруссии и Молдавии Международного комитета Красного Креста (МККК) Магне Барт ранее сообщил, что Сирия испытывает огромную потребность в гуманитарной помощи, которая сейчас превышает возможности всех международных организаций, работающих в этой стране. По словам Барта, в настоящее время гуманитарная операция МККК в Сирии является самой объемной из соответствующих миссий Красного Креста. По его данным, около половины населения Сирии являются беженцами, включая внутренне перемещенных лиц.

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