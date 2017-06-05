Эрдоган обвинил Госдеп США в неуважении исламских канонов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Госдепартамент США за отказ проводить традиционный прием по случаю Рамадана, сообщает Associated Press (AP).

Ранее СМИ со ссылкой на двух сотрудников Госдепа сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил просьбу мусульман провести ифтар – вечернее разговение в священный для мусульман месяц Рамадан, когда верующим предписано в течение всего светового дня воздерживаться от еды и питья. Тем самым Тиллерсон нарушил традицию – с 1999 года все госсекретари устраивали такие приемы.

"Разве это не вы говорили, что вы не против религиозной свободы? Что это вы творите?", — цитирует AP турецкого президента.

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается до восхода или после заката солнца. В этом году Рамадан длится с 27 мая по 25 июня и приходится на самые длинные световые дни, поэтому в некоторых регионах пост может длиться до 19 часов.