Экспозиция о жертвах сталинского антисемитизма откроется в Еврейском музее

Председатель Госдумы РФ В. Володин посетил Еврейский музей и центр толерантности

Председатель Госдумы РФ В. Володин посетил Еврейский музей и центр толерантности

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Интерактивная экспозиция, посвященная жизни евреев СССР в послевоенный период, откроется в понедельник в Еврейском музее и центре толерантности Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Послевоенный зал открывается после обновления. Реконструкция коснулась разделов, охватывающих историю с 1946 по 1960-е годы. Эта часть экспозиции была полностью переработана и тематически расширена. Обновленная экспозиция посвящена послевоенной истории СССР: репрессии, преследования, "безродные космополиты" и, наконец," оттепель" предстанут сквозь призму жизни советских евреев в послевоенном СССР", — отмечают в ФЕОР.

Экспозиция состоит из девяти тематических разделов: "Послевоенные надежды", "Безродные космополиты", "Соломон Михоэлс", "Разгром Еврейского Антифашистского комитета", "Врачи отравители", "Лубянка", "Конец эпохи страха", "Незабытые имена", "Советская квартира". Все разделы демонстрируются с использованием современных технологий, включая интерактивные экраны и мультимедийные инсталляции.

Выставку откроют генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, президент ФЕОР Александр Борода и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.