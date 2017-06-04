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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл сравнил "подключение" к духовному миру с мобильной связью

18:1404.06.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы в ОмскеПрихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на Троицу в Троице-Сергиевой лавре сравнил "подключение" к духовному миру с мобильной связью.

Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника святой Троицы в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся. Точно так же Святой дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную", — сказал патриарх.

По его словам, для "подключения" к этому полю "никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума".

"К этой божественной силе мы "подключаемся" через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву. И голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону. Голос Божий отображается в нашем сознании, в нашей совести", — подчеркнул патриарх.

Он отметил, что люди, обращающиеся к Богу в трудные моменты жизни, получают ответ.

"А если бы не получали ответа, никто бы из нас сегодня на этой площади не стоял, да и храмов бы этих не было, никто бы не строил эту красоту. Все это делается именно потому, что люди разумом и сердцем чувствуют Божие присутствие", — считает предстоятель РПЦ.

Он также призвал крестить детей по всему миру, "чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах".

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© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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Религия и мировоззрение
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