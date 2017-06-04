Папа Римский молится за жертв теракта в Лондоне

РИМ, 4 июн – РИА Новости. Александр Логунов. Папа Римский Франциск заявил, что скорбит по жертвам теракта в Лондоне, в результате которого пострадали невинные мирные люди.

"Святой дух да подарит мир всей планете, излечит раны войны и терроризма, от которого минувшей ночью в Лондоне пострадали невинные мирные граждане. Мы молимся за жертв и их родных" — заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

В связи с терактом в Лондоне Министр внутренних дел Италии Марко Миннити созвал в воскресенье внеочередное заседание национального Антитеррористического комитета стратегического анализа.