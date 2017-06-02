Ми-ми-ми и нирвана: как кошки помогают россиянам достичь просветления

Москва, 2 июн – РИА Новости. Когда-то Далай-лама XIV подарил Леониду Брежневу черного кота, который постоянно "лечил" генсека, а однажды даже спас от смерти. Эту байку духовный лидер тибетского буддизма вот уже почти 30 лет опровергает в многочисленных интервью, ведь он с Леонидом Ильичом ни разу в жизни не встречался.

А вообще, буддисты очень любят животных. В России впервые прошла церемония благословения домашних животных. Известный ученик Далай-ламы XIV лама Сопа Ринпоче провел обряды в Москве и Элисте. Он знаменит тем, что проводит такие церемонии по всему миру, благословляя не только кошек и собак, но и, например, оленей, рыб и осьминогов.

"Когда я стану кошкой"

"Цель проведения такой церемонии – подарить мир и покой сердцам животных, наполнить их жизнь смыслом, дабы рано или поздно они могли обрести полное пробуждение и наивысшее счастье", – рассказывает лама.

© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино Церемония благословения домашних животных "Когда я стану кошкой" © Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино Церемония благословения домашних животных "Когда я стану кошкой"

Буддисты верят, что у любого живого существа жизнь не одна – есть нескончаемая череда жизней, прошлых и будущих. К тому же живое существо может родиться в совершенно ином облике. Поэтому все живые существа являются в какой-то степени друг другу родственниками.

Это относится и к домашним питомцам с их владельцами. Например, утверждает Сопа Ринпоче, живущая в доме кошка или собака могла быть в прошлой жизни родственником или другом хозяина.

"Тот зверек, которого вы принесли на церемонию, возможно, был человеком, а вы были его кошкой или собакой. Вы можете себе это представить!", — поражается буддийский монах.

"Мы должны дать животным шанс получить драгоценное человеческое рождение. И всем живым существам должны помогать становиться просветленными. Детей надо растить на примерах добросердечия – ради их счастья. И делать все – мыть посуду, давать еду, читать мудрые книги – чтобы принести счастье другим. Ваши собачки и кошечки — это тоже ваши дети, и вы должны помочь им стать совершенными, буддами", — призывает он верующих.

Именно для этого проводятся подобные церемонии. Животным читают мантры и молитвы, к ним прикладывают священные предметы (или же их обводят вокруг них). В буддизме считается, что животные не лишены мышления, поэтому такие ритуалы накладывают отпечаток на их ум, что позволяет им родиться в следующей жизни самым счастливым существом. Таковым в буддизме, как отметил лама Сопа, является человек.

© Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино Церемония "Спасение беспомощных" © Фото : Фонд "Сохраним Тибет"/Ренат Аляудино Церемония "Спасение беспомощных"

Долг буддиста

Московская церемония была уникальна тем, что параллельно с ней была устроена выставка кошек из приютов. Благодаря этому 13 из них обрели новых хозяев.

"У ламы Сопы много такого рода проектов. В частности, в его монастыре Копан (Непал) есть приют, скорее даже целый заповедник. В нем живут самые разные животные, в том числе те, которых спасают от умерщвления (а в Непале до сих пор существует традиция принесения в жертву животных): козы, коровы, собаки и другие. Эти животные не только сыты и здоровы, они слушают молитвы, обходят вокруг ступы", — поясняют в фонде "Сохраним Тибет".

Каждые пять лет жители Непала проводят фестиваль Гадхимаи – ритуал массового умерщвления животных. Они приносят в жертву свыше 400 тысяч буйволов, свиней, крыс, голубей и т.д. Обряд становится причиной ожесточенного противостояния участников фестиваля с буддистами.

Сам Будда Шакьямуни учил состраданию всем живым существам. Согласно преданию, однажды он увидел человека, который готовился к жертвоприношению животного. На вопрос Будды зачем он это делает, тот ответил, что хочет умилостивить богов. Тогда Шакьямуни предложил себя в качестве жертвы, говоря, что жизнь человека является куда более ценной, поэтому богам это еще больше понравится. Ошеломленный такими словами мужчина перестал убивать животных и стал одним из учеников Будды.

"И червяки, и муравьи, и насекомые – драгоценны, все начало заложено в них, о каждом из них нужно заботиться, как о собственном единственном ребенке. Мы должны думать о том, что мы хотим им служить. Мы должны сделать так, чтобы собака после смерти пошла только в высшие миры (а не родилась бы снова собакой или голодным духом в аду). Мы должны принести ей пользу", — замечает лама Сопа.