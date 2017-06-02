Патриарх Кирилл призвал ИППО продолжать возвращать российскую собственность

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Степашиным призвал его продолжать работу по возвращению российской собственности за рубежом.

Императорское православное палестинское общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Оно осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и научную миссии, направленные на сохранение духовных связей России со Святой землей, наследия Русской Палестины, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе. 2 июня общество отмечает 135-летие.

"Уверен, что обществу необходимо продолжать свою деятельность по возвращению утраченной исторической российской собственности, которую своими усердными трудами некогда собирали наши предшественники. И особенно ту часть этой недвижимости, которая некогда принадлежала ИППО", — сказал патриарх.

По его мнению, основной заслугой рбщества в этой области стало возвращение Сергиевского подворья в Иерусалиме, которое несколько месяцев назад было официально передано в пользование Русской православной церкви. Этого результата Императорскому православному палестинскому обществу удалось добиться по итогам сложных переговоров с властями Израиля, при поддержке правительства РФ, "скромном участии патриарха" и помощи Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Подворье было построено на средства Императорского православного палестинского общества и на сбережения великого князя Сергея Александровича. А в 1889 году его освятил начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин).