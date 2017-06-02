Находки в Курдистане рассказали ученым, как еретики спасались от гонений

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Команда польских археологов обнаружила в Иракском Курдистане ряд интересных находок, позволяющих реконструировать быт скрывавшихся в V веке от преследования византийских властей еретиков, сообщает польский портал о науке Science & Scholarship in Poland.

Ученые из Познани с 2013 года систематически проводили исследование поверхности побережья реки Большой Заб в Иракском Курдистане, не проводя раскопок. В научной литературе эта область называется "Плодородным полумесяцем", так как именно здесь 10 тысяч лет назад человек начал одомашнивать животных и растения. По словам исследователей, экспедиция осложнялась тем, что в регионе активно действует террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Район, в котором мы работаем, практически не исследован археологически. До сих пор было известно, что в этом районе насчитывается около 60 археологических объектов. Наши исследования позволили увеличить их число до 250", — говорит профессор Рафал Колински из Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани.

Археологи обнаружили большое количество деревень и городов IV-V веков. Многие из них были созданы несторианами – сторонниками учения Нестория, согласно которому Иисус Христос не был Сыном Божьим, а лишь человеком, в котором жил Бог. Это учение в 431 году III Вселенский собор признал ересью.

"После того, как учение епископа Нестория в Константинополе признали ересью, он и его последователи сбежали из Византии, некоторые из них пришли в Персидскую империю, район Северного Курдистана", — рассказывает доктор Колински.

Несториане начали активно застраивать регион. Об этом, как заявил ученый, свидетельствуют многочисленные распятия, найденные на месте домов.