Вопрос Исаакия обсудит на ближайшем заседании церковно-музейная комиссия

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Двусторонняя комиссия по взаимодействию Русской православной церкви и музейного сообщества на своем ближайшем заседании обсудит ситуацию вокруг Исаакиевского собора, сообщил в пятницу директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

Он уточнил, что указанная комиссия не вновь создана, как ранее сообщили некоторые СМИ, а лишь возобновит свою работу после перерыва.

"Эта идея возобновления происходила от владыки Тихона (епископа Тихона Шевкунова — ред.), это была его инициатива возобновить эту комиссию… Ситуация вокруг Исаакиевского собора, конечно, будет обсуждаться, когда мы будем встречаться", — заявил Левыкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться тема Исаакия на первом заседании комиссии.

Директор ГИМ также прокомментировал информацию о его назначении руководителем данной комиссии со стороны Минкультуры, отметив, что пока не знает об окончательном решении по этому поводу. "Когда оно поступит, мы уже будем говорить о проведении каких-то заседаний. Естественно, я постараюсь перед этим встретиться с владыкой Тихоном, и мы с ним обсудим еще какие-то направления нашей деятельности", — сказал Левыкин.

По его словам, тему Исаакия, помимо двусторонней комиссии, также обсудит созданная недавно из представителей музейного сообщества рабочая группа по взаимодействию с РПЦ.

"Хотя есть некоторые нюансы. Потому что министерство культуры, в первую очередь, занимается подведомственными организациями, то есть федерального подчинения, а, как вы знаете, по Исаакиевскому собору решение принималось правительством Санкт-Петербурга… Но значимость этого уникального памятника, его роль, которую он играет в нашей истории и культуре, несомненно, привлечет внимание и федеральных органов", — отметил директор ГИМ. Он также призвал представителей СМИ относиться к данной "очень тонкой теме очень осторожно", чтобы "не возбуждать конфликт".

Министр культуры РФ Владимир Мединский ранее заявил, что музейному сообществу и РПЦ необходимо поддерживать постоянный диалог для плодотворного сотрудничества. По его словам, в данный момент существуют примеры успешного сотрудничества двух организаций, в частности, храмовый комплекс Кремля или встроенный храм, который существует в Третьяковской галерее, но есть и история с передачей Исаакиевского собора, где взаимодействие ведется спорным путем.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.