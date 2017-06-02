Очередь к мощам Николая Чудотворца советуют занимать во второй половине дня

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Паломники, приходящие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве в 16-17 часов, стоят в очереди меньше времени, чем остальные, сообщил журналистам замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

В зависимости от числа паломников очередь начинается либо под Крымским мостом, либо в районе станции метро "Фрунзенская". На данный момент мощам поклонились более 300 тысяч человек. Среднее время ожидания в очереди составляет 6 часов.

"Подходящие в районе 16-17 часов стоят в очереди немножко меньше, чем все остальные. А в целом – все средневзвешенно. Правда, тот, кто приезжает ночью, стоит немного дольше", — отметил Блаженов.

В то же время, по его словам, очень сложно назвать идеальное время для поклонения. Многое, уточнил чиновник, зависит от погоды. Например, к мощам стояли намного меньше людей в течение этой недели, когда в Москве ухудшилась погода и прошел шквал, по последствиям сравнимый со смерчем.