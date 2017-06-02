Стало известно среднее время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Среднее время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет шесть часов, однако в выходные дни оно куда больше из-за наплыва желающих, сообщил журналистам замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Как правило, пребывание в очереди колеблется около шести часов, за исключением отдельных моментов, когда в субботу доходило до 11 часов", — сказал Блаженов.

В зависимости от числа паломников очередь начинается либо под Крымским мостом, либо в районе станции метро Фрунзенская. На данный момент мощам поклонились более 300 тысяч человек.