В очереди к мощам святого Николая за медпомощью обратились лишь 30 человек

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. За минувшие десять дней за медпомощью в очереди к мощам Николая Чудотворца обратились тридцать поклонившихся христианской святыне человек, что составляет всего 1% от общего числа (более 300 тысяч) паломников, сообщил журналистам замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

"За медпомощью обратилось где-то 0,01% от общего числа людей, поклонившихся мощам", — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заметил, что есть возможность оказать помощь большему количеству людей.

Он также сообщил, что за минувшие 10 дней больше всего паломников было из центральной части России и из Поволжья. Помимо этого поклониться святыне приезжали организованные группы верующих из Украины и Белоруссии.