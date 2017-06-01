Митрополит Иларион обсудил свою книгу "Притчи Иисуса" с читателями

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион презентовал в четверг в доме книги "Москва" свою новую книгу "Притчи Иисуса" и пообщался с читателями.

Книга главы ОВЦС посвящена притчам Спасителя, которые содержатся в трех Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки. "Притчи Иисуса" — четвертая из шеститомной сеии под общим названием "Иисус Христос. Жизнь и учение". Как отмечает автор, эти книги не только для православных христиан, но и для неверующих, сомневающихся и колеблющихся.

"Эту серию книг я задумал несколько лет назад и поначалу предполагал, что напишу только одну книгу. Мне хотелось рассмотреть жизнь Иисуса Христа, прежде всего, не столько в богословской, сколько в исторической перспективе… Но в итоге вместо одной книги получилось шесть", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, вся серия делится на шесть тематических блоков и является путеводителем по Евангелию. В четвертой книге автор анализирует жанр притчи.

"В истории человечества не было такого учителя, который бы столь же систематически и последовательно использовал жанр притчи в своих поучениях к народу. Ни до Христа не было такого человека, ни после", — подчеркнул председатель ОВЦС.