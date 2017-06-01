Мусульман Татарстана призвали не объедаться по ночам в Рамадан

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Муфтият Татарстана разъяснил верующим, как соблюдать пост во время священного для мусульман месяца Рамадан без ущерба здоровью и религиозным предписаниям.

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается до восхода или после заката солнца. В этом году Рамадан длится с 27 мая по 25 июня и приходится на самые длинные световые дни, поэтому в некоторых регионах пост может длиться до 19 часов.

"Люди далекие от религии думают, что пост — самоистязание, но это не так. Если человек правильно разговляется и вступает в само поклонение поста, то он своему здоровью вреда не нанесет. В первую очередь человек должен нормировать время приема пищи. Не надо сразу же наедаться после разговения, ведь достаточно просто попить воды и вкусить сухофрукты", — обращает внимание первый заместитель муфтия Татарстана Рустем Валиулин, слова которого приводит официальный сайт Духовного управления мусульман Татарстана.

Если мусульманин во время поста заболевает или "является путником", то, как отметил Валиулин, ему предписывается восполнить пропущенные дни. "А если же болезнь хроническая или есть какие-то другие медицинские параметры, то этот человек для восполнения упущенного дня должен накормить нуждающихся. Сейчас это сумма составляет 200 рублей. Я всегда рекомендую верующим обращаться к врачам, если их в результате поста беспокоит здоровье", — объясняет представитель муфтията.

В свою очередь врач-эндоскопист Айрат Зиятдинов призвал верующих в дни поста правильно принимать не только пищу, но и воду. Основной прием воды, по его словам, должен приходиться до начала разговения.

© AFP 2017 / Noah Seelam Мальчики молятся перед приемом пищи во время священного месяца Рамадан в мечети Хайдерабада, Индия © AFP 2017 / Noah Seelam Мальчики молятся перед приемом пищи во время священного месяца Рамадан в мечети Хайдерабада, Индия

"Это где-то два стакана воды из расчета 30-50 мл на кг веса. Речь идет о воде, а не о кофе, чае и газированных напитках", — пояснил врач.