Украинских спортсменов не допустили к венчанию из-за церковного раскола

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Известным украинским тяжелоатлетам Игорю Шимечко и Юлии Калине не разрешили венчаться в Киево-Печерской лавре, так как Шимечко крестился в храме, принадлежащем непризнанной мировым православием Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ МП), пишет украинское издание Gazeta.ua.

"Планировали обвенчаться в Киево-Печерской лавре, и нам отказали. Священник объяснил: не венчаю тех, кто крестился в церкви Киевского патриархата. Это было об Игоре. Обвенчались в небольшом храме Киевского патриархата на Подоле", — рассказала изданию Юлия Калина.

Киево-Печерская лавра является центром легитимной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В 1997 году РПЦ предала анафеме "патриарха" КП Филарета (Михаила Денисенко), напомнив, что всем, "дерзающим иметь с ним общение в молитвах, что, по святым канонам, и они, в случае если не прервут такового общения, подлежат отлучению от Церкви".

Юлия Калина является бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионкой Евразии. Игорь Шимечко является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы и участником трех Олимпийских игр.

На Украине действует каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь. При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.