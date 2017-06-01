Рошаль, Онищенко и священники объединились для защиты здоровья детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гиппократовский форум, участники которого займутся вопросами детского здравоохранения, начал свою работу в Москве накануне Дня защиты детей, сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.

"Учредительное заседание оргкомитета первого Гиппократовского медицинского форума "Сбережение народа: новые технологии и медицинская этика в охране здоровья детей России" состоялось 31 мая в Москве в преддверии Дня защиты детей… Форум не носит политического характера, будет проводиться регулярно для того, чтобы привлечь внимание государства и общества к наиболее актуальным проблемам этического и нравственного характера в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении.

Гиппократовский форум призван выделить и консолидировать в медицинском сообществе, а также в российском обществе в целом тех его участников, кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности Гиппократом. Учреждение новой организации инициировали Всемирный русский народный собор и Союз педиатров России.

Участники форума — выдающиеся представители медицинской науки, юриспруденции, деловой сферы, государственные, общественные и религиозные деятели. В заседании Оргкомитета приняли участие зам главы ВРНС Олег Костин, главный педиатр России Александр Баранов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, священник и консультант пресс-службы патриарха Московского и всея Руси по биоэтике Федор Лукьянов.

Среди базовых направлений работы форума — проблемы использования новых технологий и методов лечения, пределы допустимого в исследованиях и врачебной практике, защита самых уязвимых членов общества — детей на всех этапах жизни и развития, включая внутриутробное, отношения между врачом и пациентом, поддержание высокого авторитета и статуса врачебной профессии в обществе, а главное — выработка законодательных предложений в области детского здравоохранения (обсуждение закона об охране здоровья детей).