РПЦ надеется на позитивный диалог с новым директором "Исаакиевского собора"

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Санкт-Петербургская епархия надеется на хороший диалог с музеем-памятником "Исаакиевский собор" после назначения Ирады Вовненко исполняющим обязанности директора, заявили РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" назначена Вовненко, до этого занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью.

"В епархии надеются, что назначенный на должность руководителя музея человек, известный в профессиональном музейном сообществе, включится с новой энергией в предстоящую работу и сможет продолжить важный диалог между музеем и Церковью в позитивном формате. Санкт-Петербургская епархия открыта к конструктивному взаимодействию с новым руководителем музея", — сказала глава сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, глава Санкт-Петербургской епархии митрополит Варсонофий с Ирадой Вовненко пока лично не знаком, однако другие представители епархии с ней встречались. В частности, на торжественном открытии выставки известного кипрского иконописца Манолиса Бетинакиса "Нерукотворные те образа…", организованной Вовненко.

Собеседница агентства также отметила, что решение вопроса о возвращении Исаакиевского собора Церкви будет продолжено в диалоге с городскими властями.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.