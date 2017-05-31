В Кремле рассказали об общении Путина с представителями конфессий

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Общение президента РФ Владимира Путина с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилием проходит на регулярной основе довольно давно, как и с представителями других российских конфессий, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в среду посетит Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве, где ознакомится с выставкой "Сила духа и верность традиции".

"На моей памяти это далеко не первая встреча. И с Корнилием они общались по случаю разных мероприятий и разных церемоний, то есть это множественное общение… У них достаточно регулярное общение проходит. Справедливости ради, нужно отметить, что, как и с представителями других конфессий, наших российских", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, с чем связан повышенный интерес президента к Русской православной старообрядческой церкви в последнее время.