Путин приехал в старообрядческий Рогожский духовный центр в Москве

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в среду в Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве, где осмотрел выставку памятников старообрядческой культуры XVI-XX веков.

Глава государства осматривает в храме Рождества Христова выставку "Сила духа и верность традиции", собравшей уникальные памятники старообрядческой культуры XVI-XX веков. Многие экспонаты впервые представлены широкой публике. В экспозиции, в частности, находятся дораскольные и более поздние иконы, редкие печатные и рукописные книги, пластинка с записью старообрядческого хора начала XX века.

Вводный раздел выставки рассказывает о начале раскола православной церкви и деятельности протопопа Аввакума, а также об основных событиях в истории Рогожского центра. Часть выставки посвящена прославленным купцам и меценатам, имевшим отношение к Рогожской старообрядческой общине – Морозовым, Рябушинским и др. Еще одна тема экспозиции касается любви к Родине и защиты отечества, что призвано развеять бытующее иногда мнение о том, что старообрядцы, не принявшие церковную реформу середины XVII века, находились в оппозиции к государству.

Как ожидается, после выставки в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия Путин посетит кафедральный Покровский собор.

Историко-архитектурный комплекс в Рогожской слободе, где сформировался центр русского старообрядчества, приемлющего священство (Белокриницую иерархию), в настоящее время насчитывает 50 строений. Здесь располагается Митрополия РПСЦ.