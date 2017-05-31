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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Московские кошки и собаки получат благословение ученика Далай-ламы

00:0031.05.2017
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© AP Photo / Desmond Boylan
© AP Photo / Desmond Boylan

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. День помощи животным проведут в Москве российские буддисты – известный лама Сопа Ринпоче проведет церемонию благословения домашних питомцев, а также расскажет, как они помогают верующим достичь просветления, сообщили РИА Новости в фонде "Сохраним Тибет", который выступил организатором мероприятия.

"Лама Сопа Ринпоче известен проведением церемоний благословения животных, в которых в разных местах земного шара принимают участие коровы и козы, лошади и олени, воробьи и попугаи, рыбы и осьминоги. И, конечно, наши домашние любимцы, последнее связующее звено жителей мегаполиса и дикой природы, – собак и кошек. Мы приглашаем всех собак, кошек, птиц, хомячков и многих других обитателей московских квартир получить редчайшее благословение ламы", — подчеркнули в Фонде.

Сам лама Сопа Ринпоче, который является учеником Далай-ламы XIV, объясняет, что "цель проведения такой церемонии – подарить мир и покой сердцам животных, наполнить их жизнь смыслом, дабы рано или поздно они могли обрести полное пробуждение и наивысшее счастье".

Буддисты верят, что обряд благоприятно сказывается на здоровье животных и их судьбе в следующих жизнях.

Организаторы просят владельцев питомцев соблюдать обязательные меры безопасности. Так, собаки должны быть на поводках и в намордниках, а кошки в переносках или клетках.

Помимо церемонии, организаторы проведут выставку кошек из приютов. Они были подобраны на улице или вызволены из опасных ситуаций.

"Сегодня это красивейшие создания, знающие не понаслышке цену любви и заботы. Им не хватает только одного – постоянного дома, где им известен каждый уголок и где есть любимый хозяин, который сможет сказать им: "Не бойся, с этого дня все будет по-другому". Забирая кошку домой, вы можете быть уверены, что приняли участие в спасении жизни – самого драгоценного, что есть у каждого существа", — заверяют организаторы.

А уже вечером лама расскажет о духовных практиках оказания помощи животным, а также о том, как, помогая им, можно достичь просветления. Попасть на лекцию лама Сопы Ринпоче может любой желающий при условии предварительной регистрации на сайте фонда "Сохраним Тибет".

Сопа Ринпоче является духовным лидером фонда Поддержания Махаянской традиции – крупнейшей буддийской общины на Западе, объединяющей 160 центров в 38 странах мира. С 1 по 3 июня духовный лидер проведет в Москве с верующими цикл лекций и духовных практик.

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Религия и мировоззрение
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