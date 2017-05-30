Очереди - не помеха: какие еще христианские святыни очень ждут в России

Антон Скрипунов

Страшный ураган напугал многих москвичей, но только не верующих, стоявших в очереди к мощам Николая Чудотворца Москве. В патриархии уже назвали это "очередной проверкой паломников на прочность".

Россияне за то, чтобы в нашу страну и дальше привозили величайшие святыни. Такие события, согласно проведенному на днях опросу, одобряют 83% граждан, против — лишь 11 %. "Последние, как правило, говорят, что святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое. Главным аргументом сторонников является тот факт, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу", — уточняют социологи ВЦИОМ, который проводил опрос.

Какие православные святыни российские верующие ждут больше всего — в материале РИА Новости.

Терновый венец Спасителя



Терновый венец, пожалуй, является одной из немногих связанных со страданиями Иисуса Христа святынь, которых нет в России — частицы Креста, гвоздей и Хитона Господня есть в ряде храмов Москвы и Подмосковья.

"Первым для поклонения предлагается терновый венец. Еще зеленеющий, цветущий и остающийся нетленным, так как был причастен к бессмертию от прикосновения главы Христа. На вид он негрубый, при прикосновении не колючий, выглядит благоцветным, и если можно было бы дотронуться — гладкий и нежный", — так описывал святыню ризничий храма византийских императоров незадолго до разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году.

Рыцари продали святыню французскому королю Людовику Святому, который долгое время искал символ для своего государства. Благочестивый правитель заздумал сделать Францию "примером нравственности и веры" для раздираемой междоусобицами Европы. В 1248 году специально для реликвии он возводит в центре Парижа собор Сен-Шапель (Святая Капелла).

Уже в 1806 году святыню помещают в Нотр-Дам-де-Пари. Стоит отметить, что доступ верующих к терновому венцу ограничен: ему можно поклониться в первую пятницу каждого месяца. Помимо этого реликвию выносят каждую пятницу Великого поста и в Страстную пятницу перед праздником Пасхи.

"При нынешнем уровне отношений Русской православной и Римско-католической церквами эта возможность вполне является реальной", — заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Глава Иоанна Крестителя

В Россию уже привозили мощи Иоанна Крестителя — в 2006 году его правой руке поклонились сотни тысяч верующих, святыню привозил Фонд Андрея Первозванного (ФАП). Однако голова святого, отсеченная, согласно Евангелию, по приказу царя Ирода, еще не приносилась в пределы страны.

Вообще, у святыни довольно непростая история. Считается, что она разделена на несколько частей. Лицевая часть черепа хранится во французском городе Амьен. Еще один фрагмент хранится в римской церкви Сан-Сильвестро-ин-Капите. Помимо этого, части святыни доступны для поклонения в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске, в Гандзасарском монастыре в Нагорном Карабахе и на Афоне. Однако их подлинность остается под большим вопросом.

"Этот вопрос мы обсуждали еще в 2005-2006 годах и даже ездили в Дамаск к патриарху Антиохийскому за советом. Но даже он сказал, что прежде всего надо провести большую исследовательскую работу, подтверждающую то утверждение, что глава Иоанна Крестителя хранится в мечети Омейядов. Чтобы такую программу осуществить, нужно быть уверенным, что это именно честные (подлинные — ред.) мощи", — пояснил член попечительского совета ФАП историк-востоковед Михаил Якушев.

Туринская плащаница

Кусок ткани, в который, как считается, было завернуто тело Христа после смерти, очень редко выставляется на всеобщее обозрение — к святыне нельзя прикоснуться из-за особых условий хранения. Святыня демонстрируется в особом пуленепробиваемом ковчеге под охраной камер наблюдения и почти 200 человек.

В последний раз, в 2015 году, реликвию смогли увидеть более одного миллиона верующих, в том числе и папа Римский Франциск. До этого ее выставляли в 2010 году.

"Я не думаю, что сейчас существуют такие условия, которые бы позволили ее — с соблюдением всех норм консервации и т.д. — куда-либо переносить. Отношение к ней особое, существуют предписанные нормами консервации сроки, когда ее можно открывать для исключительно дозированного посещения. Это довольно редкая вещь, когда такие реликвии куда-то привозят, а потом возвращают на место. Это, в историческом плане, чрезвычайное обстоятельство. Так что принесение Туринской плащаницы в Россию – это из области фантастики", — полагает ответственный секретарь Католической энциклопедии, религиовед Алексей Юдин.

Тем не менее, верующим доступны для поклонения восемь копий плащаницы в натуральную величину. Одна из них хранится в Сретенском монастыре Москвы.

Мощи основателей христианского монашества

В Египте российских туристов привлекают не только пирамиды фараонов, но первые в мире монастыри. Особой популярностью пользуются обители в долине Вади-Натрун. Именно в ней в III-IV веках жили основатели христианского монашества, особо почитаемые Русской церковью — преподобные Макарий Великий, Пахомий Великий и Паисий Великий.

© РИА Новости / Надим Зуауи Древнейший в мире монастырь святого Антония Великого в египетской провинции Красное море © РИА Новости / Надим Зуауи Древнейший в мире монастырь святого Антония Великого в египетской провинции Красное море

"По итогам поездки нашей монашеской группы в Египет (в 2016 году — ред.) возникла такая мысль – обратиться к Вам с просьбой о принесении мощей основоположников нашего общего монашества в город Москву. Это вызвало бы огромный духовный подъем у людей и укрепило бы наши отношения. Ничто не объединяет так, как общие святые", — обратился патриарх Кирилл к главе Коптской православной церкви патриарху Тавадросу 23 мая.

Тот, в свою очередь, ответил, что изучит предложение. Но в то же время в обеих церквах опасаются за нынешнее положение древнейшей христианской общины — только за последние полгода жертвами терактов стали более ста коптов.

Иверская икона Богоматери

Самый знаменитый список (точная копия) Иверской иконы находится в Москве. Ее принесли туда с Афона 26 октября 1648 года. А спустя восемь лет, 25 февраля 1656 года, еще один список царь Алексей Михайлович подарил Валаамской обители. Впоследствии эти дни стали церковными праздниками.

Однако оригинал иконы ни разу не покидал Иверский монастырь на Афоне, куда, по одному из сказаний, она чудесным образом была перенесена в IX веке по морю из Грузии. Согласно одному из поверий, перед приближением последних дней существования человечества икона исчезнет из обители.

"Теоретически принесение оригинала Иверской иконы Богоматери в Россию возможно. Я думаю, что любая святыня, которая почитается в православной церкви, может на каноническую территорию РПЦ. Это зависит исключительно от отношений с тем или иным архиереем и с руководством того или иного монастыря и храма, где она находится", — предполагает председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН, политолог Аркадий Малер.

Несмотря на довольно непростые отношения РПЦ и Константинопольского патриархата, на чьей канонической территории находится монашеская гора Афон, принесение святынь не должно, по мнению эксперта, становится поводом для конфликта. К тому же Русская церковь напрямую общается с афонскими монастырями, с ними у нее "всегда были особо серьезные отношения".