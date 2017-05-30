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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Очереди - не помеха: какие еще христианские святыни очень ждут в России

19:2430.05.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПояс Пресвятой Богородицы прибыл в храм Христа Спасителя. Архивное фотоПояс Пресвятой Богородицы прибыл в храм Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Антон Скрипунов

Страшный ураган напугал многих москвичей, но только не верующих, стоявших в очереди к мощам Николая Чудотворца Москве. В патриархии уже назвали это "очередной проверкой паломников на прочность".

Россияне за то, чтобы в нашу страну и дальше привозили величайшие святыни. Такие события, согласно проведенному на днях опросу, одобряют 83% граждан, против — лишь 11 %. "Последние, как правило, говорят, что святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое. Главным аргументом сторонников является тот факт, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу", — уточняют социологи ВЦИОМ, который проводил опрос.

Какие православные святыни российские верующие ждут больше всего — в материале РИА Новости.

Терновый венец Спасителя

Терновый венец, пожалуй, является одной из немногих связанных со страданиями Иисуса Христа святынь, которых нет в России — частицы Креста, гвоздей и Хитона Господня есть в ряде храмов Москвы и Подмосковья.

"Первым для поклонения предлагается терновый венец. Еще зеленеющий, цветущий и остающийся нетленным, так как был причастен к бессмертию от прикосновения главы Христа. На вид он негрубый, при прикосновении не колючий, выглядит благоцветным, и если можно было бы дотронуться — гладкий и нежный", — так описывал святыню ризничий храма византийских императоров незадолго до разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году.

Рыцари продали святыню французскому королю Людовику Святому, который долгое время искал символ для своего государства. Благочестивый правитель заздумал сделать Францию "примером нравственности и веры" для раздираемой междоусобицами Европы. В 1248 году специально для реликвии он возводит в центре Парижа собор Сен-Шапель (Святая Капелла).

© Фото : Cathedral Notre-Dame of ParisТерновый венец в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© Фото : Cathedral Notre-Dame of Paris
Терновый венец в Соборе Парижской Богоматери в Париже

Уже в 1806 году святыню помещают в Нотр-Дам-де-Пари. Стоит отметить, что доступ верующих к терновому венцу ограничен: ему можно поклониться в первую пятницу каждого месяца. Помимо этого реликвию выносят каждую пятницу Великого поста и в Страстную пятницу перед праздником Пасхи.

"При нынешнем уровне отношений Русской православной и Римско-католической церквами эта возможность вполне является реальной", — заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Глава Иоанна Крестителя

В Россию уже привозили мощи Иоанна Крестителя — в 2006 году его правой руке поклонились сотни тысяч верующих, святыню привозил Фонд Андрея Первозванного (ФАП). Однако голова святого, отсеченная, согласно Евангелию, по приказу царя Ирода, еще не приносилась в пределы страны.

Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"А у вас святыни настоящие?": зачем стоять в очереди к привозным мощам
Вообще, у святыни довольно непростая история. Считается, что она разделена на несколько частей. Лицевая часть черепа хранится во французском городе Амьен. Еще один фрагмент хранится в римской церкви Сан-Сильвестро-ин-Капите. Помимо этого, части святыни доступны для поклонения в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске, в Гандзасарском монастыре в Нагорном Карабахе и на Афоне. Однако их подлинность остается под большим вопросом.

"Этот вопрос мы обсуждали еще в 2005-2006 годах и даже ездили в Дамаск к патриарху Антиохийскому за советом. Но даже он сказал, что прежде всего надо провести большую исследовательскую работу, подтверждающую то утверждение, что глава Иоанна Крестителя хранится в мечети Омейядов. Чтобы такую программу осуществить, нужно быть уверенным, что это именно честные (подлинные — ред.) мощи", — пояснил член попечительского совета ФАП историк-востоковед Михаил Якушев.

Туринская плащаница

Кусок ткани, в который, как считается, было завернуто тело Христа после смерти, очень редко выставляется на всеобщее обозрение — к святыне нельзя прикоснуться из-за особых условий хранения. Святыня демонстрируется в особом пуленепробиваемом ковчеге под охраной камер наблюдения и почти 200 человек.

© РИА Новости / Алена Душка«Высокое паломничество» к Туринской Плащанице
© РИА Новости / Алена Душка
«Высокое паломничество» к Туринской Плащанице

В последний раз, в 2015 году, реликвию смогли увидеть более одного миллиона верующих, в том числе и папа Римский Франциск. До этого ее выставляли в 2010 году.

"Я не думаю, что сейчас существуют такие условия, которые бы позволили ее — с соблюдением всех норм консервации и т.д. — куда-либо переносить. Отношение к ней особое, существуют предписанные нормами консервации сроки, когда ее можно открывать для исключительно дозированного посещения. Это довольно редкая вещь, когда такие реликвии куда-то привозят, а потом возвращают на место. Это, в историческом плане, чрезвычайное обстоятельство. Так что принесение Туринской плащаницы в Россию – это из области фантастики", — полагает ответственный секретарь Католической энциклопедии, религиовед Алексей Юдин.

Тем не менее, верующим доступны для поклонения восемь копий плащаницы в натуральную величину. Одна из них хранится в Сретенском монастыре Москвы.

Мощи основателей христианского монашества

В Египте российских туристов привлекают не только пирамиды фараонов, но первые в мире монастыри. Особой популярностью пользуются обители в долине Вади-Натрун. Именно в ней в III-IV веках жили основатели христианского монашества, особо почитаемые Русской церковью — преподобные Макарий Великий, Пахомий Великий и Паисий Великий.

© РИА Новости / Надим ЗуауиДревнейший в мире монастырь святого Антония Великого в египетской провинции Красное море
© РИА Новости / Надим Зуауи
Древнейший в мире монастырь святого Антония Великого в египетской провинции Красное море

"По итогам поездки нашей монашеской группы в Египет (в 2016 году — ред.) возникла такая мысль – обратиться к Вам с просьбой о принесении мощей основоположников нашего общего монашества в город Москву. Это вызвало бы огромный духовный подъем у людей и укрепило бы наши отношения. Ничто не объединяет так, как общие святые", — обратился патриарх Кирилл к главе Коптской православной церкви патриарху Тавадросу 23 мая.

Тот, в свою очередь, ответил, что изучит предложение. Но в то же время в обеих церквах опасаются за нынешнее положение древнейшей христианской общины — только за последние полгода жертвами терактов стали более ста коптов.

Иверская икона Богоматери

Самый знаменитый список (точная копия) Иверской иконы находится в Москве. Ее принесли туда с Афона 26 октября 1648 года. А спустя восемь лет, 25 февраля 1656 года, еще один список царь Алексей Михайлович подарил Валаамской обители. Впоследствии эти дни стали церковными праздниками.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкИверский монастырь на горе Афон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иверский монастырь на горе Афон

Однако оригинал иконы ни разу не покидал Иверский монастырь на Афоне, куда, по одному из сказаний, она чудесным образом была перенесена в IX веке по морю из Грузии. Согласно одному из поверий, перед приближением последних дней существования человечества икона исчезнет из обители.

"Теоретически принесение оригинала Иверской иконы Богоматери в Россию возможно. Я думаю, что любая святыня, которая почитается в православной церкви, может на каноническую территорию РПЦ. Это зависит исключительно от отношений с тем или иным архиереем и с руководством того или иного монастыря и храма, где она находится", — предполагает председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН, политолог Аркадий Малер.

Несмотря на довольно непростые отношения РПЦ и Константинопольского патриархата, на чьей канонической территории находится монашеская гора Афон, принесение святынь не должно, по мнению эксперта, становится поводом для конфликта. К тому же Русская церковь напрямую общается с афонскими монастырями, с ними у нее "всегда были особо серьезные отношения".

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Религия и мировоззрение
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