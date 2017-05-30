Евреям в праздник Шавуот подсказали способ избежать травли в интернете

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Смысл иудейского праздник Шавуот — дня дарования Торы — подсказывает верующим, что ненависть можно остановить лишь научившись быть более толерантным к людям, заявил глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"Сегодня, увы, нас окружает ненависть. Она принимает различные формы, от оскорблений в интернете до ужасных происшествий, приводящих к гибели людей. Чтобы остановить ненависть, каждый из нас должен помнить заветы и заповеди, данные нам, научиться быть терпимым и толерантным к людям. Лишь начав с себя, соблюдая заповеди и "золотое правило жизни", передавая их другим, мы станем на путь тикун олам (совершенствование мира — ред.), и Всевышний наградит нас за праведные дела", — приводит слова раввина Гольдшмидта его пресс-служба.

Ритм современной жизни, по его словам, вынуждает ежедневно воспринимать огромное количество информации, поэтому часто люди вникают в нее очень поверхностно. Праздник Шавуот, как отметил раввин, призван напомнить о том, что изучение Торы не может быть поверхностным и каждый из верующих "должен стремиться постигнуть ее глубину наиболее полно".

"Мудрец Гилель блестяще сформулировал смысл Торы, сказав: "Не делай другому того, что ненавистно тебе самому. Это — вся Тора, остальное — комментарий. Теперь же иди и изучай все остальное". Это "золотое правило жизни" — основа не только религий, но и всего цивилизованного общества. Это основа развития общества, наших личных взаимоотношений с людьми, нашего отношения к жизни", — пояснил раввин Гольдшмидт.

Праздник Шавуот

На иврите слово "шавуот" означает "недели" — по преданию, спустя семь недель со второго дня Песаха Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями и устные заповеди, часть которых записал сам (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора (Талмуд и много других книг, объединенных общим названием Мидраш) — были записаны только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма.

Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. В древности в этот день в Храме делали второе приношение пшеницы нового урожая. Другой жертвой были самые лучшие первые первые фрукты.

В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в Храме. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору.

Этот праздник символизирует приобщение к истинному Завету не только евреев, но и представителей других народов.