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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: РПЦ никак не участвовала в суде над Соколовским

13:3929.05.2017
(обновлено: 13:40 29.05.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗаседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в ЕкатеринбургеЗаседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Русская православная церковь никак не участвовала в судебном процессе над "ловцом покемонов" Русланом Соколовским — ни в качестве свидетеля, ни в качестве пострадавшего, а вокруг этого дела развернулось очень демагогии, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Вокруг этого процесса с самого начала развернулось очень много демагогии. Эта демагогия основана, как я думаю, на сознательной дезинформации, потому что этого молодого человека судили не за атеизм, не за то, что он в Бога не верит, а за разжигание ненависти, за оскорбительные высказывания. … Присудили ему всего лишь условный срок, то есть ничего похожего на ту картину, которую представили в некоторых средствах массой информации — что чуть ли не Церковь засудила невинного мальчика — ничего похожего в реальности не было", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube . Архивное фото
"Ловец покемонов" Соколовский заявил, что делал ролики ради денег и славы
По словам священнослужителя, Соколовский "человек сознательно и демонстративно разжигает ненависть к целым классам, целым слоям населения". Церковь, как отметил он, "не вступает в прямую борьбу с теми, кто выступает против нее, а вместо этого, "когда считает нужным, высказывает свою позицию".

"Церковь никак не участвовала ни в этом судебном процессе, ни в качестве свидетеля, ни в качестве пострадавшего. Этот человек нанес оскорбление людям, очень многим людям. При этом судебные органы выявили тот вред, которые он нанес своими высказываниями. При этом человек остается на свободе. Поэтому никакой трагедии ни для него, ни для того мировоззрения, которое он пытается пропагандировать, не произошло", — заверил иерарх РПЦ.

Заседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Приговор: блогер Соколовский возбуждал ненависть не только к религии
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. Блогера, в частности, признали виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. На одном из судебных заседаний выступал, в частности, настоятель храма "Большой Златоуст" Виктор Явич, который проходит по делу свидетелем и считает себя оскорбленным роликами молодого человека. Руслан Соколовский извинился перед священником. По словам адвоката обвиняемого, священник сказал, что он прощает Соколовского и не хочет, чтобы того посадили в тюрьму.

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Религия и мировоззрение
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