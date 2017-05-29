Атамбаев предложил патриарху Кириллу побыть в Киргизии еще "два-три дня"

БИШКЕК, 29 мая — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек на встрече в понедельник с патриархом Московским и всея Руси Кириллом заверил его в том, что в стране будут продолжать строиться православные храмы, и предложил ему остаться в республике "на два-три дня".

Предстоятель Русской православной церкви в субботу, 27 мая, прилетел в Бишкек, это его первый визит в Киргизию. В воскресенье патриарх освятил Свято-Воскресенский кафедральный собор после его масштабной реконструкции, а также закладку камня нового здания гимназии имени святого князя Владимира.

"Рад вас видеть, ваше святейшество, и вашу команду. Я всегда помню, как тепло вы меня встречали в Москве у себя, и я очень рад, что у нас такие хорошие здесь идут подвижки: закончили, слава Богу, ремонт собора (Свято-Воскресенского — ред.), открываем новые храмы и, думаю, будем еще открывать", — сказал Атамбаев.

По его словам, власти будут помогать также в строительстве православной гимназии.

"Мы ничего не жалеем. Я очень рад вас приветствовать, ваше святейшество. Я надеюсь, что вам все-таки понравится у нас и завтра вы не улетите, хоть на два-три дня останетесь", — добавил президент.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента Киргизии за внимание, которое оказывают власти страны Русской православной церкви.

"Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего киргизского общества… Я имел возможность пообщаться и с муфтием, и с нашим духовенством. Без всякого политеса и комплиментов могу сказать, что, конечно, здесь уникальная атмосфера и отношения между национальностями, между религиями", — сказал патриарх.

Он отметил, что все это формирует "устойчивость общества", добавив, что "без прямого участия президента и власти сформировать такую конструкцию достаточно сложно". "Хотел бы также поблагодарить вас за ваше личное участие — вы человек очень скромный, но вы лично участвовали и оказывали помощь в строительстве храмов", — добавил предстоятель РПЦ.