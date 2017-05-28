Православные в Киргизии не испытывают притеснений, заявил патриарх Кирилл

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Жители Киргизии, исповедующие православие, не испытывают притеснений со стороны исламского большинства, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, которая прошла в воскресенье в Бишкеке.

"Ислам и православие в Кыргызстане вместе прошли долгий путь. Я ощутил на опыте положительное и доброжелательное отношение мусульман к православным. И православные не чувствуют себя здесь гражданами "второго сорта". Мы строим и реставрируем храмы, развиваем религиозное образование. И все это проходит при благожелательном отношении государства", — сказал он.

Предстоятель РПЦ отметил важность взаимной работы по борьбе с экстремизмом и терроризмом. "Абсолютное большинство мусульман — доброжелательные люди. Но, конечно, нужна совместная борьба с этим явлением (терроризмом — ред.) — и представителей ислама, и представителей православия", — добавил патриарх.

В свою очередь премьер Киргизии подчеркнул, что православные жители страны представлены во всех сферах жизни. "Мы высоко ценим вклад православной церкви в укрепление и развитие страны. И православные люди представлены у нас во всех сферах жизнедеятельности: политике, бизнесе, образовании и многих других", — отметил он.

Премьер добавил, что за последние годы число православных приходов в Киргизии увеличилось почти в два раза.