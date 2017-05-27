Очередь к мощам святителя Николая кончается у станции метро "Фрунзенская"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Очередь к мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя в настоящее время кончается в районе станции метро "Фрунзенская", сообщается на официальном сайте принесения святыни.

"Вход в очередь для поклонения мощам святителю Николаю находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-ой Фрунзенской улицы. Ближайшая станция метро — "Фрунзенская", — говорится в сообщении.

Оперативная информация о длине очереди выкладывается на официальном сайте. По свидетельству очевидцев, паломники, вставшие в очередь в субботу после 19.00, провели не меньше получаса, после чего смогли попасть в храм.

Количество паломников, посетивших святыню, как информирует портал, начиная с вечера минувшего воскресенья, составило уже 118900 человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Поклонение мощам Николая Чудотворца: очередь к храму Христа Спасителя в Москве

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13.00 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Как сообщил официальный сайт принесения святыни, почти 50 тысяч паломников поклонились мощам за первые три дня. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Это является уникальным событием, поскольку за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.