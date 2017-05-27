Очередь к мощам святителя Николая кончается у станции метро "Фрунзенская"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Очередь к мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя в настоящее время кончается в районе станции метро "Фрунзенская", сообщается на официальном сайте принесения святыни.
"Вход в очередь для поклонения мощам святителю Николаю находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-ой Фрунзенской улицы. Ближайшая станция метро — "Фрунзенская", — говорится в сообщении.
Оперативная информация о длине очереди выкладывается на официальном сайте. По свидетельству очевидцев, паломники, вставшие в очередь в субботу после 19.00, провели не меньше получаса, после чего смогли попасть в храм.
Количество паломников, посетивших святыню, как информирует портал, начиная с вечера минувшего воскресенья, составило уже 118900 человек.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Это является уникальным событием, поскольку за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.