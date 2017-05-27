Патриарх Кирилл прибыл с визитом в столицу Киргизии

БИШКЕК, 27 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Бишкек с первосвятительским визитом.

Предстоятель Русской православной церкви впервые посещает Киргизию, визит продлится 27-29 мая.

По данным патриаршей пресс-службы, в воскресенье патриарх совершит освящение реконструированного Воскресенского кафедрального собора Бишкека и Божественную литургию в нем. Также в этот день состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке.

В ходе визита предстоятель РПЦ встретится с руководством Киргизии и Духовного управления мусульман страны. Также патриарх примет участие в презентации своей книги "Свобода и ответственность", изданной на киргизском языке, которая пройдет в киргизско-российском Славянском университете.

Как уточнили в патриархии, с 2009 по 2017 годы предстоятель РПЦ посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе побывал в ряде мусульманских стран: Египте, Иордании, Ливане, Палестине, Сирии, Турции. Из постсоветских республик патриарх совершал визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Украину.