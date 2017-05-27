В РПЦ предложили передавать иконы из запасников музеев на хранение в храмы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин в рамках круглого стола на фестивале "Интермузей-2017" предложил передавать на ответственное хранение в храмы, где будет обеспечен необходимый уровень безопасности и условий содержания, иконы из запасников центральных и региональных музеев.

В субботу на фестивале "Интермузей-2017" состоялось заседание круглого стола под названием "Музеи-храмы: вчера, сегодня, завтра". В нем приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, епископ Егорьевский Тихон, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин и другие специалисты. Они обсудили вопрос взаимодействия музейного сообщества и РПЦ.

"В перспективе, если в епархиях будут созданы необходимые условия в древлехранилищах в соборах или специализированных музейных помещениях, которые оборудованы необходимым уровнем безопасности и температурно-влажностного режима и других критериев, возможно, что из запасников музеев не только центральных, но и региональных, где находится очень много икон еще со времени разорения церкви и они, к сожалению, находятся мертвым грузом в запасниках, могли бы передаваться на ответственное хранение в соответствующе оборудованные и достойные для показа этих произведений искусства помещений церкви", — сказал Калинин.