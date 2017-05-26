В Таиланде вор обокрал 82 буддийских монастыря за 11 месяцев

БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Гражданин Таиланда, освобожденный из заключения в прошлом году, арестован полицией провинции Удон Тхани на северо-востоке страны по обвинению в кражах в 82 буддийских монастырях в этой провинции, совершенных за последние 11 месяцев, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".
Вор взламывал двери монашеских келий по утрам, когда монахи совершают обход паствы, собирая подаяние, или просто открывал их, так как монахи редко запирают двери даже в свое отсутствие. Его добычей становились чаще всего наличные деньги и буддийские амулеты, стоимость которых в Таиланде иногда бывает очень высокой.
При аресте у мужчины в доме полицейские обнаружили 200 амулетов, 70 из которых были украдены несколько дней назад у монаха, подавшего после кражи заявление в полицию. Общая стоимость только этих 70 амулетов оценена в 5,5 тысячи долларов, сообщает газета. Также во дворе дома стояли два мотоцикла без госномеров, которые вор украл для использования в монастырских кражах, три сотовых телефона и ноутбук, говорится в сообщении. Как отмечает газета, сам "монастырский вор" считает себя буддистом. На допросе он несколько раз повторял, что крал именно деньги и амулеты, а не такие важные предметы буддийского культа, как чаши для подаяния или статуи Будды.