Для мусульман РФ в месяц Рамадан запустят специальный тариф мобильной связи

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) запустит совместно с одним из крупнейших операторов сотовой связи специальный тариф для верующих, благодаря которому они смогут получать важную информацию о посте в священный для мусульман месяц Рамадан, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов.

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается до восхода или после заката солнца. В этом году начало Рамадана приходится на 27 мая.

"Специально в месяц Рамадан выйдет уникальный проект — "Первый мусульманский тариф", который даст возможность верующим пользоваться услугами связи. Часть прибыли от продажи тарифа будет направляться на специальные благотворительные проекты, которые мы сегодня реализуем", — сказал Аббясов.

Он отметил, что такой проект осуществляется в России впервые. С помощью информационных технологий Совет муфтиев, как заверил его представитель, хочет доносить "как и духовные аспекты" поста, так и новости, которые помогают верующим ориентироваться в различных мероприятиях в это время.