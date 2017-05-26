В СМР рассказали, почему паломников из РФ могут не пустить в Мекку на хадж

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Совет муфтиев России напомнил желающим совершить хадж мусульманам о главной причине, по которой их могут не пустить в Саудовскую Аравию. Мусульмане, желающие совершить хадж, должны обязательно иметь загранпаспорт нового образца (выдаваемый на 10 лет), в противном случае Саудовская Аравия не выдаст им визу, заявили в Совете муфтиев России.

В этом году хадж смогут совершить 20,5 тысяч россиян. Окончание паломничества знаменует собой праздник Курбан-Байрам, в этом году мусульмане всего мира отмечают его 1 сентября.

"Я напоминаю, что верующие, которые хотят поехать в хадж, должны оформить заграничный паспорт нового образца, который действует в течение 10 лет. Саудовская Аравия не принимает паспорта старых образцов, и на них мы не можем получить визы. Поэтому мы заранее предупреждаем наших верующих, чтобы они успели подготовить документы. Время еще есть", — сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Сбор документов будет продолжаться до июля. Уже в августе паломники будут отправляться в Мекку. В этом и следующем году, как отметил Аббясов, время совершения обрядов хаджа приходится на самый жаркий период.

Хадж является паломничеством к святым местам ислама в Мекке и ее окрестностях. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписывается каждому мусульманину. Согласно имеющимся договоренностям с каждой страной, Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на число паломников, которые могут посетить святые места в сезон хаджа, в зависимости от количества населения. На каждый миллион человек населения предоставляется квота на совершение хаджа для тысячи верующих.