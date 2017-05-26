Египетские богословы ожидают появления в небе признаков начала Рамадана

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Национальный институт астрономических и геофизических исследований Египта совместно с крупнейшим исламским университетом "Аль-Азхар" направит в пятницу специальные комиссии в провинции Египта, чтобы на местах наблюдать появление в небе тонкого лунного серпа, знаменующего начало мусульманского месяца Рамадан, пишет египетская газета "Йоум7".
Начало мусульманского месяца-поста Рамадан обычно определяется появлением в небе молодого полумесяца — тонкого лунного серпа. Обсерватории и религиозные управления арабских и мусульманских стран делают специальное объявление об окончании предшествующего Рамадану лунного месяца Шаабан и начале с восходом солнца поста.
Рамадан — одновременно сложное физическое и моральное испытание для постящихся, которым в этот месяц в течение всего светлого времени суток запрещено не только принимать пищу и воду, но также курить и предаваться любым развлечениям.
Активная жизнь на время Рамадана смещается со светлого времени на вечер и ночь, когда верующие ненадолго прерывают пост. Время с ифтара (легкий ужин сразу после захода солнца) до сухура (ранний завтрак перед самым рассветом) — настоящий праздник, когда соблюдающие пост мусульмане ходят в гости, собираются с друзьями и семьями в ресторанах, где в Рамадан предлагается специальное меню.
Египетские власти обещают в этом году организовать праздничные уличные мероприятия и концерты вечером 26 мая после объявления о начале Рамадана.