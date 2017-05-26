Египетские богословы ожидают появления в небе признаков начала Рамадана

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Национальный институт астрономических и геофизических исследований Египта совместно с крупнейшим исламским университетом "Аль-Азхар" направит в пятницу специальные комиссии в провинции Египта, чтобы на местах наблюдать появление в небе тонкого лунного серпа, знаменующего начало мусульманского месяца Рамадан, пишет египетская газета "Йоум7".

"Пятнадцать совместных научно-религиозных комиссий будут направлены в разные провинции Египта, чтобы наблюдать за появлением новой луны и сообщить о начале месяца Рамадан", — заявил глава научной лаборатории института Усама Али Рахома. По его словам, появление новой луны, предположительно, можно будет наблюдать 26 мая в 21.45 по каирскому времени (22.45 мск – ред.), после чего будет официально объявлено о начале поста 27 мая с восходом солнца.

Начало мусульманского месяца-поста Рамадан обычно определяется появлением в небе молодого полумесяца — тонкого лунного серпа. Обсерватории и религиозные управления арабских и мусульманских стран делают специальное объявление об окончании предшествующего Рамадану лунного месяца Шаабан и начале с восходом солнца поста.

Рамадан — одновременно сложное физическое и моральное испытание для постящихся, которым в этот месяц в течение всего светлого времени суток запрещено не только принимать пищу и воду, но также курить и предаваться любым развлечениям.

Лучшие занятия для постящихся в этот период — молитвы и благотворительность. Власти исламских стран на этот месяц, как правило, даже сокращают рабочий день, чтобы предоставить служащим и рабочим возможность больше отдыхать.

Активная жизнь на время Рамадана смещается со светлого времени на вечер и ночь, когда верующие ненадолго прерывают пост. Время с ифтара (легкий ужин сразу после захода солнца) до сухура (ранний завтрак перед самым рассветом) — настоящий праздник, когда соблюдающие пост мусульмане ходят в гости, собираются с друзьями и семьями в ресторанах, где в Рамадан предлагается специальное меню.

Египетские власти обещают в этом году организовать праздничные уличные мероприятия и концерты вечером 26 мая после объявления о начале Рамадана.