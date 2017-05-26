Патриарх Кирилл освятит строительство православной гимназии в Бешкеке

БИШКЕК, 26 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит новое здание кафедрального собора в Бишкеке и заложит камень в основание православной гимназии во время предстоящего визита в Киргизию, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Бишкекской епархии.

"Визит состоится 27-29 мая. Патриарх совершит освящение Свято-Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке и проведет божественную литургию. Он также заложит первый камень и освятит строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке", — сообщила собеседница агентства.

Ожидается, что во время визита в Бишкек патриарх Кирилл проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и встретится с главой Духовного управления мусульман Киргизии. В рамках визита в Киргизско-Российском Славянском университете пройдет презентация книги патриарха "Свобода и ответственность", переведенной на киргизский язык, отметили в епархии.