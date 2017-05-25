Путин отметил важность духовной связи между людьми в современном мире

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокую важность живой духовной связи между людьми в современном мире, полном противоречий.

"Живая духовная связь очень важна, особенно в современном сложном мире, полном противоречий", — заявил Путин на встрече с представителями Русской православной церкви за границей.

В связи с этим глава государства напомнил, что все мировые религии опираются на общие ценности. Он заявил представителям церкви, что они всегда желанные гости в Москве, и их всегда рады видеть.

В ответ собеседники президента поблагодарили его за содействие процессу сближения и объединения Русской православной церкви за границей и Русской православной церкви. Главе государства подарили икону святителя Ионы Ханькоуского.

Встреча прошла в помещении Духовной семинарии Сретенского монастыря Москвы, который в четверг посетил Путин. Об этом учебном заведении главе государства рассказали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и наместник монастыря Тихон. Президенту показали несколько учебных залов, где изучают мировую литературу, историю и религию. Также Путину продемонстрировали интерактивную библиотеку, которая доступна на больших экранах в коридорах семинарии. Также с ее помощью семинаристы могут узнавать расписание занятий и другие детали учебы. Кроме того, глава государства осмотрел библиотеку семинарии и полюбовался из ее окон видом храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской.