Путин передал в дар Сретенскому монастырю икону Иоанна Предтечи XIX века

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал в дар храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, который был освящен сегодня в Москве, икону Иоанна Предтечи XIX века. Свой дар глава государства вручил после окончания чина освящения собора.

В присутствии президента икону поместили в алтаре храма, который Путин посетил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и наместником монастыря епископом Егорьевским Тихоном. Президенту рассказали об убранстве собора и истории его строительства.

После этого глава государства спустился в нижний храм собора, который посвящен Иоанну Предтече. Здесь президенту показали купель для крещения, украшенную уникальными мозаиками по образцу древних византийских храмов. Вокруг этой купели будут проходить занятия по основам православной веры для готовящихся к крещению.