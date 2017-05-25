Патриарх Грузии отменил торжества, посвященные 40-летию его интронизации

ТБИЛИСИ, 25 мая – РИА новости, Мэги Кикалейшвили. Торжественные мероприятия по случаю 40-летия интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго отменены, сообщили в четверг в патриархии.

"Учитывая созданное в мире нестабильное положение и социальную обстановку в Грузии, с благословения его святейшества Илии Второго упразднены торжественные мероприятия, связанные с 40-летием его интронизации католикос-патриарха и приглашение глав православных церквей и других почетных духовных лиц в Грузию", — говорится в заявлении.

Патриарху Грузии 4 января исполнилось 84 года. Он по состоянию здоровья отменил торжественные мероприятия по случаю своего Дня рождения, а также не смог присутствовать 25 декабря прошлого года на праздничной литургии, посвященной 39-й годовщине его интронизации, которая состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.