Очередь на поклонение мощам Николая Чудотворца значительно сократилась

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. 23 мая 2017

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца в среду значительно сократилась и теперь начинается в районе метро "Парк культуры", сообщает официальный сайт принесения святыни в РФ.

Накануне сообщалось, что очередь увеличилась почти на один километр по сравнению с предыдущим днем и начиналась в районе станции метро "Фрунзенская".

"Уважаемые паломники. На текущий момент вход в очередь для поклонения мощам святителю Николаю находится у Крымского моста. Ближайшая станция метро – "Парк культуры", — говорится в сообщении.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Как сообщил официальный сайт принесения святыни, почти 50 тысяч паломников поклонились мощам за первые три дня. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.