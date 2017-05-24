Заксобрание Петербурга сняло с повестки вопрос о референдуме по Исаакию
10:5924.05.2017
(обновлено: 11:01 25.05.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга снова сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору по предложению депутата Бориса Ивченко, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания Заксобрания 17 мая. Вопрос был включен в повестку заседания, однако перед его началом парламентарий Ивченко предложил снять обсуждение референдума. Его предложение поддержало большинство депутатов, и этот вопрос был исключен из повестки. Юридическое управление ЗакСа определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам, и подготовило проект об отклонении вопроса о референдуме. До этого депутаты дважды отказались включать в повестку заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" инициаторы идеи референдума.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
С предложением снять вопрос о референдуме с повестки заседания 23 мая снова выступил Борис Ивченко. Его поддержали 37 парламентариев.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.