Почти 50 тыс паломников поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Почти 50 тысяч паломников поклонились за первые три дня мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, сообщает в среду официальный сайт принесения святыни.

"Число паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца, стремительно увеличивается. В период со дня принесения святыни в Россию до 9 часов утра 24 мая общее число паломников составило 48 тысяч", — говорится в сообщении.

Доступ верующих к святыне осуществляется с 8.00 до 21.00. Как уточнили на сайте, в воскресенье, в день принесения мощей из итальянского города Бари в Россию, им поклонились 4 тысячи человек — это участники встречи святыни, а также присутствовавшие на вечернем богослужении в храме Христа Спасителя. На следующий день, 22 мая, в храм пришли 18600 человек, 23 мая — 25400.

На сайте пока не уточняется, откуда в настоящий момент начинается очередь к храму Христа Спасителя. Во вторник встать в очередь можно было в районе метро "Фрунзенская".