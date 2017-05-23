Патриарх Тавадрос передаст премию на строительство церкви и мечети в Египте

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Патриарх Коптской церкви Тавадрос II передаст полученную им премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) в поддержку строительства христианской церкви и мусульманской мечети в новом административном центре Египта, об этом он заявил во вторник на церемонии вручения премий в храме Христа Спасителя.

Премия ФЕПН имени патриарха Алексия II ежегодно присуждается за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе и деятельность по укреплению единства православных народов. В числе лауреатов премии за 2016 год, помимо патриарха Тавадроса II, также президент Македонии Георге Иванов и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Буду очень рад посвятить эту премию новому цивилизационному центру, который создается в данный момент в новой административной столице под патронажем президента Египта и включает в себя церковь и мечеть. Приглашаю вас всех посетить его", — сказал коптский патриарх на XVII ежегодной церемонии награждения премией ФЕПН, которая прошла под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Тавадрос II отметил, что сегодня "мир жаждет любви и мира", и в этом, по его словам, заключается "первоочередная ответственность Церкви". "Мы должны молиться за весь мир, особенно в нашей Церкви, которая дала новых мучеников за последние несколько лет. Эта мученическая смерть ради Христа укрепляет веру, и не только в Коптской церкви, но и веру всех христиан на земле", — заявил патриарх.

По данным египетских СМИ, проект создания новой столицы Египта, в которой должны быть построены, в том числе, крупнейшие в стране религиозные сооружения — собор и мечеть, реализуется с 2015 года. Новый административный центр страны, как ожидается, будет построен в 45 километрах к востоку от Каира.

Премии фонда ежегодно присуждаются главам государств, правительств и парламентов, общественным лидерам и деятелям культуры за их вклад в упрочение духовных, экономических и политических связей государств, исторически формировавшихся в контексте православной традиции.