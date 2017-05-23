Исмагилов: саудовские власти серьезно улучшили безопасность хаджа

БОЛГАР (Татарстан), 23 мая — РИА Новости. Саудовские власти после ряда трагических инцидентов во время хаджа сделали выводы и улучшили его организацию, так что предпринятые меры позволят обеспечить безопасность, в том числе, российских паломников, заявил РИА Новости генеральный директор "Хадж Фонда" (официального организатора паломничества от ЦДУМ) Тагир Исмагилов.

"Там были аварии — в один год было падение крана, потом давка в долине Мина, — все это было учтено, были предприняты дополнительные меры для увеличения безопасности, и в прошлом году это очень было заметно, никаких инцидентов не было. Военные были привлечены для регулирования потоков. Поэтому надеемся, что никаких происшествий не произойдет", — сказал Исмагилов.

В 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж для мусульман из России на 25%, до 20,5 тысячи мест (16,4 тысячи было в прошлом году). Паломники вылетят к святыням Мекки и Медины летом, а завершится хадж с наступлением праздника Курбан-байрам, который в этом году приходится на 1 сентября.

По словам гендиректора "Хадж Фонда", в этом году саудовская сторона подняла цены на обслуживание, однако собеседник агентства выразил надежду, что это не отразится на масштабах паломничества. "Мы все равно стараемся планку держать, чтобы не накладно было для мусульман, прихожан наших мечетей, чтобы люди могли поехать", — сказал собеседник агентства.

По данным, которые привел Исмагилов, в прошлом году от ЦДУМ в хадж выехало 2250 человек, в этом году "в планах — вывезти 3 тысячи человек", с учетом использования "резервной, незаполненной квоты".

Тагир Исмагилов принял участие в торжествах по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией, которые прошли в древнем городе Болгар. В частности, в рамках праздничных мероприятий 20 мая президент Татарстана Рустам Минниханов, верховный муфтий России Талгат Таджуддин и другие мусульманские духовные лидеры присутствовали на презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии — нового мусульманского духовно-просветительского центра России. Мероприятие посетили тысячи мусульман со всех концов страны.