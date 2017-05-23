Новый интерактивный парк "Россия - Моя история" откроется в Уфе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Исторический парк "Россия — Моя история" откроется в День России в Уфе, став первым за пределами Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
"Республика Башкортостан станет первым после столицы регионом России, где будет реализован крупный общероссийский проект "Россия — Моя история". Четыре экспозиции Исторического парка будут развернуты в уфимском павильоне ВДНХ в преддверии Дня России. Экспозиции включит в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем 1000-летнюю историю страны", — говорится в сообщении.
Экспозиция парка будет включать видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшую трехмерную реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную книгу о природных богатствах Башкирского края и многое другое. Особое внимание, как подчеркивают в пресс-службе, будет уделено доблести и подвигам башкирских героев.
"Важное место займут мультимедийные носители, посвященные многоконфессиональной истории региона, — истории ислама и православия", — отмечают организаторы.
В скором времени мультимедийные исторические парки будут открыты во многих городах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани и других. В каждом из них будет представлено четыре экспозиции – "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к великой Победе" и "Россия – Моя история. 1945-2016".