Новый интерактивный парк "Россия - Моя история" откроется в Уфе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Исторический парк "Россия — Моя история" откроется в День России в Уфе, став первым за пределами Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

Исторический парк "Моя история" на ВДНХ открылся в 2015 году. Его экспозиция основана на состоявшихся в 2013-2016 годах в московском "Манеже" мультимедийных исторических выставках цикла "Моя история", организатором которых выступил патриарший совет по культуре. Патриарх Кирилл охарактеризовал эти экспозиции как обобщение Церковью российской истории. Выставки неоднократно посещал президент России Владимир Путин.

"Республика Башкортостан станет первым после столицы регионом России, где будет реализован крупный общероссийский проект "Россия — Моя история". Четыре экспозиции Исторического парка будут развернуты в уфимском павильоне ВДНХ в преддверии Дня России. Экспозиции включит в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем 1000-летнюю историю страны", — говорится в сообщении.

Экспозиция парка будет включать видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшую трехмерную реконструкцию Уфимского кремля, мультимедийную книгу о природных богатствах Башкирского края и многое другое. Особое внимание, как подчеркивают в пресс-службе, будет уделено доблести и подвигам башкирских героев.

"Важное место займут мультимедийные носители, посвященные многоконфессиональной истории региона, — истории ислама и православия", — отмечают организаторы.

В скором времени мультимедийные исторические парки будут открыты во многих городах России: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани и других. В каждом из них будет представлено четыре экспозиции – "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к великой Победе" и "Россия – Моя история. 1945-2016".