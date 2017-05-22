Все пришедшие паломники успели поклониться мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все паломники, желающие поклониться мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя в первый день, успели это сделать, сообщил РИА Новости в понедельник представитель оцепления, не пожелавший назвать свое имя.

"Все, кто стоял в очереди, смогли приложиться к мощам. Последняя группа паломников зашла в храм примерно в 20.45", — сказал полицейский.

По его словам, в 21.00, как и было запланировано, ворота храма Христа Спасителя на вход посетителей закрыли. Вместе с тем, корреспондент РИА Новости наблюдал, что около 21.30 люди все еще выходили из храма.

По словам собеседника агентства, в среднем время на то, чтобы поклониться христианской святыне, занимало у людей, уже вошедших в храм, около 5 минут. "Там все очень быстро проходит, волонтеры очень быстро работают. Одна-две секунды на то, чтобы приложиться к мощам. От того времени, как человек зашел в храм, а затем вышел из него проходит около 5 минут", — добавил представитель оцепления.

В настоящее время в районе храма Христа Спасителя продолжают находиться стражи порядка и выставлены вдоль Пречистенской набережной и вокруг храма Христа Спасителя ограждения. Однако людской очереди уже нет.

Собеседник агентства также порекомендовал паломникам приходить завтра к храму Христа Спасителя к 7.30-8.00, чтобы успеть спокойно пройти.