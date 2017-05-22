Гарифуллин: муфтият Дальнего Востока проводит "плотную работу" с мигрантами

БОЛГАР (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН), 22 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Дальнего Востока тесно взаимодействует с представителями региональных силовых структур в деле профилактики экстремизма и терроризма; в их поле зрения, прежде всего, — трудовые мигранты из республик Средней Азии, сообщил РИА Новости глава ДУМ Дальнего Востока (в составе ЦДУМ) Ахмад Гарифуллин.

"Духовенство совместно с правоохранительными органами – Следственным комитетом, прокуратурой, ФСБ – проводит плотную работу с населением. Представители среднеазиатских республик в очень большом количестве ежегодно посещают Дальний Восток. Это трудовые мигранты, и проблемы только с ними, в основном, по этой части", — сказал Гарифуллин. Вместе с тем он отметил, что серьезные инциденты в регионе – это "какие-то единичные случаи".

"Недавно на Сахалине был случай задержания двух человек. В прошлом году был случай в Хабаровском крае – но это один-два человека в год… Был случай, когда задержали нескольких "дальневосточников" — выходцев из Средней Азии, при выезде в Сирию. Но это, повторюсь, единичные случаи. Мы плотную работу в этом направлении ведем", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что представители террористических, экстремистских организаций пытаются "работать" с местным населением "исключительно через социальные сети".

Гарифуллин принял участие в торжествах по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией, которые прошли в древнем городе Болгар.

В частности, 20 мая президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий России Талгат Таджуддин и другие мусульманские духовные лидеры приняли участие в презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии – нового мусульманского духовно-просветительского центра России. Мероприятие посетили тысячи мусульман со всех концов страны.