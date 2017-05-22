Патриарх: сотрудничество православных и католиков в Италии надо увеличивать

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в Москве с представителями Римско-Католической церкви и итальянского города Бари отметил плодотворный характер сотрудничества двух Церквей, в том числе в Италии, и выразил надежду на дальнейшее развитие этих отношений.

"Рад отметить, что у наших церквей складывается плодотворное сотрудничество, в том числе и в Италии. Русская церковь придает большое значение пастырскому попечению о соотечественниках, которые проживают в вашей стране", — сказал патриарх, обращаясь к гостям из Бари.

Он отметил, что в Италии в настоящее время существует более 60 приходов Московского патриархата, которые есть практически во всех крупных городах. "Я очень надеюсь, что отношения между администрацией наших приходов в Италии и соответствующими институциями Католической церкви в Италии будут развиваться", — отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх, в частности, выразил признательность мэру города Бари Антонио Декаро, поблагодарив его "за те условия, которые существуют в вашем городе и которые помогают нашим паломникам прикасаться к мощам святителя чудотворца Николая и чувствовать себя там очень хорошо".

Предстоятель РПЦ также отметил тот факт, что извлечение мощей святителя было сопряжено с очень большими техническими трудностями. "Они были включены в мраморную доску и извлечь их оттуда было очень тяжело — они были как бы навсегда вложены в эту доску. Технически это могли сделать только специалисты", — сказал патриарх. В связи с этим он поблагодарил руководство отделения судебной медицины Университета Бари, которое профессионально выполнило данную задачу.

"Думаю, что все наши общие усилия, которые были приняты, увенчались замечательным результатом — мощи святителя Николая находятся сегодня в Москве", — заключил глава РПЦ.

Во встрече, которая проходила в палатах храма Христа Спасителя, участвовали председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Бари Франческо Какуччи, Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильор, руководство города Бари, представители Русской православной и Римско-Католической церквей.