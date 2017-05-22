Патриарх Кирилл встречается в Москве с представителями католической церкви

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании литургии в храме Христа Спасителя, куда накануне были доставлены из итальянского Бари мощи святителя Николая Чудотворца, начал встречу с представителями Римско-Католической церкви.

Во встрече, которая проходит в палатах храма Христа Спасителя, участвуют председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Бари Франческо Какуччи, апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильор, представители Русской православной и Римско-Католической церкви.

Встреча посвящена историческому событию — впервые в истории мощи святителя Николая выносятся из Бари в другую страну, в данном случае Россию. Это является "ярким примером нашего свидетельства о христианской вере", сказал патриарх, открывая собрание.