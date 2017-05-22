Вопрос о референдуме по Исаакию снова рассмотрят в парламенте Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Совет фракций Законодательного собрания Петербурга утвердил включение вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора в проект повестки дня заседания на 24 мая, сообщил на своей странице в соцсети Facebook городской депутат Борис Вишневский.

Ранее парламент Петербурга включил обсуждение вопроса о референдуме в повестку на 17 мая, однако перед его началом парламентарий Борис Ивченко предложил снять вопрос о референдуме. Его предложение поддержало большинство депутатов, и этот вопрос был исключен из повестки.

"Совет фракций ЗакСа утвердил включение в проект повестки дня заседания на 24 мая вопроса об "исаакиевском" референдуме. Но, как я думаю и как уже писал, только для того, чтобы опять его из повестки прямо на заседании исключить. После чего по регламенту в течение месяца внести этот вопрос в повестку нельзя, а 21 июня — последнее заседание перед летним перерывом", — написал Вишневский.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.