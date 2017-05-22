Усиленные наряды полиции дежурят на ближайших к ХХС станциях метро

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Усиленные наряды полиции дежурят в Москве на станциях метрополитена, расположенных вблизи храма Христа Спасителя, где выставлены для поклонения мощи Николая Чудотворца, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться в России с 21 мая по 28 июля, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.

"В метрополитене на ближайших к храму станциях метро будут работать усиленные наряды полиции", — рассказали в пресс-службе агентству.

Как сообщалось ранее, обеспечивать безопасность паломников во время посещения мощей Святого Николая будут более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. Полицейские будут дежурить на пути от станции метро "Парк культуры" к храму Христа Спасителя. Станция метро "Кропоткинская" в этот день закрыта для выхода пассажиров.

Для регулирования потока очереди по маршруту от "Парка культуры" к храму Христа Спасителя размещены три контрольных пропускных пункта.

Кроме того, как ранее сообщали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, паломники смогут отдохнуть в специальных автобусах, если в Москве пойдет дождь или напротив установится слишком жаркая погода, при этом им будут бесплатно раздавать воду.

За самочувствием паломников будут следить врачи скорой помощи, в том числе будет работать круглосуточный мобильный медицинский пункт. Близ храма будут действовать 11 точек продажи еды и напитков.